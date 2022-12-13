Суд приговорил пенсионера к обязательным работам за нападение с молотком на врача в поликлинике

По версии следователей, 14 сентября 2022 года мужчина (пенсионер с инвалидностью) на два часа опоздал к врачу и захотел пройти без очереди.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении пенсионера, который перенервничал и напал на врача в поликлинике. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следователей, 14 сентября 2022 года мужчина (пенсионер с инвалидностью) на два часа опоздал к врачу и захотел пройти без очереди. Врач объяснила, что ему придётся подождать или прийти в следующий раз. В ответ на это пенсионер начал угрожать врачу, ударил в висок неврологическим молотком и попытался задушить.

Мужчина полностью признал вину и заявил, что в состоянии агрессии наговорил и сделал много лишнего. Медик сообщила, что примирение невозможно.

Нельзя бить врачей, а потом с ними мириться. Это плохой пример всем. пострадавшая

Пенсионер также сообщил, что до суда боялся подойти к медику и извиниться, так как потерпевшая могла подумать, что он ее преследует. Суд приговорил мужчину к 280 часам обязательных работ. Неврологический молоток вернули врачу.

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Фото: Piter.tv