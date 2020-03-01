Школьники Пушкинского района будет учиться финансовой грамотности с помощью "Точка роста"

Младшеклассники будут планировать семейный бюджет, а ученики старшей школы разберутся с оплатой налогов и закупками.

В школе № 335 Пушкинского района открылось пространство "Точка роста" для учеников младших и старших классов. Как сообщила пресс-служба Смольного, стоимость пространства, созданного в рамках программы "Твой бюджет", составила примерно 3 млн рублей.

Так, младшеклассники смогут обучиться основам финансовой грамотности при помощи игрового комплекта "Магазин". Ребята узнают, как отличить настоящие купюры от фальшивых и спланировать семейный бюджет.

Одновременно в этим старшеклассников "Точке роста" познакомят с тонкостями уплаты налогов, а также с планированием сделок в предпринимательстве и закупками.

Ранее мы сообщили о том, что оборудование для петербургских художественных школ приобрели за 75 млн рублей.

Фото: Piter.TV