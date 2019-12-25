Оборудование для петербургских художественных школ приобрели за 75 млн рублей

Технику и другое оснащение получат 6 учреждений в рамках нацпроекта "Культура".

Шести художественным школам Петербурга будет передано современное оборудование, общую стоимость которого оценили в 75 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Учреждения оснастят техникой в рамках нацпроекта "Культура". В частности, в распоряжение Академии танца им. Бориса Эйфмана поступят 2 цифровых пианино, швейные машинки, фото- и видеотехника, и станция монтажа. Оборудование обновят и в двух художественных школах Колпинского и Петродворцового районов. Туда направят натюрмортные стойки, мольберты, а также устройства для печатной мастерской и записи онлайн-уроков.

Техникум библиотечных и информационных технологий обзаведётся серверами, портативными проекторами устройством виртуализации и сервисным маршрутизатором.Наконец, в училище имени Рериха доставят печь для обжига.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выделят 30 участков под стоянки автобусов.

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