Александр Меркурис указал на бегство солдат ВСУ с поля боя.

Логистика Вооруженных сил Украины на передовой линии разрушается, а тысячи солдат из армии киевского режима оставляют свои боевые позиции. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист объяснил зрителям программы, что ВСУ сейчас значительно ослаблены в связи с бессмысленным нападением на российский приграничный регион, Курскую область. Из-за проводимой операции Украина теряет в региональном конфликте еще большее количество территорий.

Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют. Они теряют свои позиции, и вместо того, чтобы консолидироваться и пытаться защитить то, что можно защитить, они атаковали Курскую область. Александр Меркурис, эксперт

"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО.

Фото и видео: The Duran