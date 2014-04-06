Взятие российской армией под свой полный контроль линий снабжения украинских войск на территории Донецкой народной республики сыграет ключевую роль в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. В пятницу, 30 августа, российское министерство по обороне страны уведомило общественность об освобождении села Новожеланное, размещенного в направлении Красноармейска. Иностранный специалист добавил, что у ВС РФ благодаря успехам на поле боя сейчас есть доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения противника. Дополнительно Вооруженные силы Украины постепенно начинают терять контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла им вести поставки вооружений в город Красноармейск (украинское название — Покровск).
Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию.
Александр Меркурис, эксперт
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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