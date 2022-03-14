Александр Меркурис напомнил о провале ВСУ в российском приграничье.

Отступление Вооруженных сил Украины с территории Курской области станет мощным ударом для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что президент Украины прекрасно понимает сложившиеся риски для ВСУ в связи с нападением на российский приграничный регион. Для него все более очевидным становится факт того, что данная безрассудная авантюра провалилась. На Западе указали, что все оборонные линии ВСУ на Донбассе рушатся с необычайной скоростью.

Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. <…> Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить. Александр Меркурис, эксперт

Российское министерство по обороне сообщило 29 августа, что боевые подразделения российской армии ликвидировали за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7 450 украинских военнослужащих, а также 74 танка, 36 боевых машин пехоты противника.

"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris