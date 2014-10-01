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"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО

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Александр Меркурис указал на то, что ВСУ проигрывают в противостоянии России.

Окончательный крах обороны Вооруженных сил Украины на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что за счет регулярных успехов российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции защита армии киевского режима, сформированная вокруг города Красноармейск (украинское название населенного пункта - Покровск), сейчас разрушается. Аналитик указал зрителям шоу на то, что у ВСУ линии снабжения на указанном участке перерезаны благодаря действиям ВС РФ.

В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом, <...> Не думаю что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации.

Александр Меркурис, эксперт

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, донбасс, красноармейск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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