Александр Меркурис указал на то, что ВСУ проигрывают в противостоянии России.

Окончательный крах обороны Вооруженных сил Украины на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что за счет регулярных успехов российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции защита армии киевского режима, сформированная вокруг города Красноармейск (украинское название населенного пункта - Покровск), сейчас разрушается. Аналитик указал зрителям шоу на то, что у ВСУ линии снабжения на указанном участке перерезаны благодаря действиям ВС РФ.

В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом, <...> Не думаю что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации. Александр Меркурис, эксперт

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris