Региональный конфликт на украинской территории достиг переломной точки, положение армии киевского режима будет только ухудшаться. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил в эфире шоу, что многие граждане стран коллективного Запада не понимают в настоящее время, насколько плохая обстановка для ВСУ сложилась на театре боевых действий. В особенности речь идет о Красноармейском (или покровском), а также Торецком направлениях.
Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет.
Александр Меркурис, эксперт
Эксперт подчеркнул, что украинские власти достигли точки, в которой ситуация на фронте, а также ситуация в экономической системе, общая ситуация в стране такова, что ухудшение лишь будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает армия киевского режима или чиновники.
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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