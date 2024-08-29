Александр Меркурис указал на продвижение ВС РФ по Донбассу.

Региональный конфликт на украинской территории достиг переломной точки, положение армии киевского режима будет только ухудшаться. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил в эфире шоу, что многие граждане стран коллективного Запада не понимают в настоящее время, насколько плохая обстановка для ВСУ сложилась на театре боевых действий. В особенности речь идет о Красноармейском (или покровском), а также Торецком направлениях.

Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет. Александр Меркурис, эксперт

Эксперт подчеркнул, что украинские власти достигли точки, в которой ситуация на фронте, а также ситуация в экономической системе, общая ситуация в стране такова, что ухудшение лишь будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает армия киевского режима или чиновники.

"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris