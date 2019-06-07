"Ты не пройдешь": петербургский депутат намерен ограничить скорость движения пешеходов

В пятницу, 7 июня, глава регионального отделения Союза пешеходов, депутат ЗакСа Алексей Цивилёв намерен ограничить скорость движения пешеходов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Парламентарий обеспокоен движением пользователей электросамокатов, гироскутеров и сегвеев. Отметим, что по правилам дорожного движения они являются пешеходами.
Эти транспортные средства способны развивать скорость до 80 км/ч и создают реальную угрозу для обычных пешеходов, движущихся со средней скоростью в 5 км/ч
заявил Цивилёв
Депутат предложил ГИБДД ограничить скорость передвижения таких транспортных средств по тротуарам до 10-15 км/ч.
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Видео:YouTube
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