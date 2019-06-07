  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:46
211
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

"Ты не пройдешь": петербургский депутат намерен ограничить скорость движения пешеходов

0 0

Ограничить скорость передвижения по тротуарам предлагают до 10-15 км/ч.

В пятницу, 7 июня, глава регионального отделения Союза пешеходов, депутат ЗакСа Алексей Цивилёв намерен ограничить скорость движения пешеходов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Парламентарий обеспокоен движением пользователей электросамокатов, гироскутеров и сегвеев. Отметим, что по правилам дорожного движения они являются пешеходами. 

Эти транспортные средства способны развивать скорость до 80 км/ч и создают реальную угрозу для обычных пешеходов, движущихся со средней скоростью в 5 км/ч

заявил Цивилёв

Депутат предложил ГИБДД ограничить скорость передвижения таких транспортных средств по тротуарам до 10-15 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут онкологический центр за 15 млрд рублей.

Видео:YouTube

Теги: гибдд, гибдд спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии