"Ты не пройдешь": петербургский депутат намерен ограничить скорость движения пешеходов

Ограничить скорость передвижения по тротуарам предлагают до 10-15 км/ч.

В пятницу, 7 июня, глава регионального отделения Союза пешеходов, депутат ЗакСа Алексей Цивилёв намерен ограничить скорость движения пешеходов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Парламентарий обеспокоен движением пользователей электросамокатов, гироскутеров и сегвеев. Отметим, что по правилам дорожного движения они являются пешеходами.

Эти транспортные средства способны развивать скорость до 80 км/ч и создают реальную угрозу для обычных пешеходов, движущихся со средней скоростью в 5 км/ч заявил Цивилёв

Депутат предложил ГИБДД ограничить скорость передвижения таких транспортных средств по тротуарам до 10-15 км/ч.

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