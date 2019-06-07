Холдинг Ростеха и Новикомбанк уже договорились о финансировании онкоучреждения на ПМЭФ.

В пятницу, 7 июня, стало известно о том, что в Петербурге создадут онкологический центр за 15 млрд рублей. Об этом сообщают СМИ.

Холдинг Ростеха и Новикомбанк закрепили соответствующую договоренность о финансировании онкоучреждения в рамках ПМЭФ.

Участие в таком значимом проекте, как создание новых центров диагностики и лечения рака, очень важно для нас. Новикомбанк уделяет большое внимание финансированию высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе в области здравоохранения заявил руководитель Новикомбанка Елена Георгиевна

Известно, что строительство лучевого блока клинического онкологического диспансера намечено в Колпинском районе. Кроме того, компании создадут отделения ПЭТ/КТ-диагностики на базе "Областного онкологического диспансера" в Пензе.

Ранее мы сообщали о том, что на ПМЭФ-2019 обсудили участие НОСТРОЯ в процессе строительного образования

Видео:Piter.TV