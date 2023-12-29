В ходе акции "Территория здоровья" в Петербурге впервые выявлены серьезные заболевания

Стоматоскопия была проведена у 458 человек, у одного из них было заподозрено новообразование.

Главный врач Городской поликлиники № 40 Дмитрий Ченцов рассказал "Петербургскому дневнику" о результатах работы проекта "Территория здоровья", в рамках которого проводилось обследование пациентов. В ходе обследований у большинства участников были выявлены различные проблемы со здоровьем.

Экспресс-тестирование на уровень глюкозы и холестерина прошло 574 человека, у 32% из них были обнаружены отклонения от нормы. Один пациент был госпитализирован с гипергликемией, которая была впервые выявлена во время осмотра.

При проведении оптической компьютерной топографии и плантографии у 376 из 557 обследованных пациентов были выявлены следующие патологии: плоскостопие (у 83% обследованных), сколиоз (у 74% обследованных), кифоз грудного отдела (у половины обследованных) и выраженный лордоз поясничного отдела (у 51% обследованных).

Ультразвуковое обследование щитовидной железы прошло 562 человека, у большинства из них были выявлены отклонения, а у четырех человек – подозрение на новообразование.

При картировании родинок на аппарате FotoFinder у 17 из 380 обследованных были заподозрены новообразования, у одного пациента была выявлена меланома.

Офтальмолог принял 538 человек, в результате чего были диагностированы следующие заболевания: различные формы катаракты – у 45% обследованных, астигматизм – у 15% обследованных, впервые выявленная миопия – у 3% обследованных, гиперметропия – у 27% обследованных, глаукома – у 19% обследованных, а также другие заболевания глаз.

Стоматоскопия была проведена у 458 человек, у одного из них было заподозрено новообразование. Каждому пациенту были даны подробные рекомендации по профилактике, лечению выявленных патологий, а также разъяснены принципы изменения образа жизни. Кроме того, была скорректирована базисная терапия и разъяснена тактика дальнейшего наблюдения и лечения, подчеркнул Дмитрий Ченцов.

Таким образом, проект "Территория здоровья" показал высокую эффективность в выявлении и диагностике различных заболеваний, предоставив пациентам доступ к необходимым медицинским услугам и рекомендациям.

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Фото: Александр Гальперин/"Петербургский дневник"