В Петербурге"Теремок" лишился 90% товарооборота, "Буше" – 75%

Доставка не покрывает затрат обеих компаний.

Сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" после запрета на деятельность общепита потеряла 90% своего оборота, а сеть пекарен "Буше" – 75%. Об этом сообщили гендиректор "Теремка" Виталий Свидовский и коммерческий директор "Буше" Роман Певзнер.

В каждой сети закрылись половина заведений. Оставшиеся работают на доставку и вынос. Ещё часть пекарен "Буше" работают в режиме магазинов. При этом в Москве закрыты все заведения. Доставка не покрывает затрат обеих компаний.

До распространения коронавируса в состав "Теремка" входили 90 заведений в Петербурге, в составе "Буше" – 53 заведения в Петербурге и пять в столице.

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