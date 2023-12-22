В 2024 году в Петербурге и Ленобласти "Теремок" откроет новые рестораны и фудтраки

В 2023 году "Теремок" открыл в городе 15 точек, среди них – шесть ресторанов, восемь фудтраков и один киоск.

Группа компаний (ГК) "Теремок" в 2024 году на территории Петербурга и Ленобласти откроет восемь ресторанов и три фудтрака. Об этом пишет ТАСС.

В этом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мы планируем открыть восемь новых ресторанов, а также разместить три дополнительных фудтрака. Пресс-служба ГК "Теремок"

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией Петербурга на 2,5 млрд рублей. Во II квартале текущего года стартует модернизация кондитерского цеха, который будет организован в производственно-логистическом центре в городе. Согласно проекту, площадь увеличат до 700 "квадратов".

В 2023 году "Теремок" открыл в Петербурге 15 точек, среди них – шесть ресторанов, восемь фудтраков и один киоск. Выручка компании составила более 8 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: петербургский "Цех85" выходит на московский рынок.

Фото: сайт ГК "Теремок"