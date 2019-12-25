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"Теремок" готовится открыть ещё 65 заведений в Петербурге за 5 лет
Сегодня, 8:40
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"Теремок" готовится открыть ещё 65 заведений в Петербурге за 5 лет

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Ещё 29 заведений сети появятся в Ленобласти.

В ближайшие 5 лет ресторанная сеть "Теремок" намерена открыть 65 новых заведений в Северной столице. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 1 млрд рублей. Об этом рассказало издание "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в планах франшизы — создание 35 ресторанов, 15 кондитерских и ещё 15 фуд-траков на территории Петербурга. Для этого сети необходима господдержка в виде обнуления НДС для крупного бизнеса, передача права на инвестиционные налоговые вычеты и уменьшение налогов с зарплаты сотрудников. 

Также "Теремок" собирается расширяться и в соседней Ленобласти. Точки сети расположены в Кудрово, Мурино и Гатчине. За 5 лет сеть рассчитывает открыть еще 29 ресторанов в регионе, потратив на это 500 млн рублей инвестиций. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял второе место в рейтинге городов с лучшими летними развлечениям.

Фото: ВКонтакте / Теремок 

Теги: общепит, рестораны, санкт-петербург, теремок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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