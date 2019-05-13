Петербург занял второе место в рейтинге городов с лучшими летними развлечениями

Около 34% респондентов назвали Северную столицу местом, где предлагают самый интересный досуг в стране.

Стало известно, что Петербург вошел в рейтинг городов с лучшими летними развлечениями в России. В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек. Об этом сообщили аналитики сервиса Работа.ру, которые провели исследование.

Около 34% респондентов назвали Северную столицу местом, где предлагают самые интересные развлечения в стране. Почти 87% участников исследования заявили, что в городе на Неве очень много красивых мест для прогулок. 52% проголосовавших признались, что их привлекают в Петербурге необычные кафе, рестораны и бары с летними верандами. Опрошенные уточнили, что подобных заведений в городе очень много.

Первое место в рейтинге лучших городов для летнего отдыха занял Сочи. Его выбрали 65% респондентов. Участники отметили комфортный климат, большое количество красивых мест для фотосессий, парки для прогулок. Каждый проголосовавший за Сочи добавил, что больше всего в городе привлекают пляжные зоны и аквапарки.

В тройку лидеров попал Калининград, который выбрали 30% участников исследования. Любители этого города рассказали, что их привлекают прогулочные зоны и красивые улицы, где царит европейская атмосфера, интересные события на открытом воздухе и благоприятный климат.

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Фото: Piter.tv