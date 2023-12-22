Петербург стал вторым в рейтинге самых благоприятных мегаполисов России

Первое место в рейтинге заняла Москва, набрав 304 балла.

Петербург вошел в тройку самых благоприятных мегаполисов России. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 1 апреля, ссылаясь на данные заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько, озвученные в ходе пресс-конференции по результатам Индекса качества городской среды за 2023 год.

Первое место в рейтинге заняла Москва, набрав 304 балла. Город на Неве стал вторым с результатом в 270 баллов, а Нижний Новгород – третьим (237 баллов).

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург занял 10 место в рейтинге российских регионов по темпам развития рынка труда.

Фото: Piter.TV