  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург стал вторым в рейтинге самых благоприятных мегаполисов России
Сегодня, 21:21
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербург стал вторым в рейтинге самых благоприятных мегаполисов России

0 0

Первое место в рейтинге заняла Москва, набрав 304 балла.

Петербург вошел в тройку самых благоприятных мегаполисов России. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 1 апреля, ссылаясь на данные заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько, озвученные в ходе пресс-конференции по результатам Индекса качества городской среды за 2023 год.

Первое место в рейтинге заняла Москва, набрав 304 балла. Город на Неве стал вторым с результатом в 270 баллов, а Нижний Новгород – третьим (237 баллов). 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург занял 10 место в рейтинге российских регионов по темпам развития рынка труда. 

Фото: Piter.TV

Теги: рейтинг городов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии