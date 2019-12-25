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Петербург стал тринадцатым городом по качеству дорог в РФ
Сегодня, 14:24
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Петербург стал тринадцатым городом по качеству дорог в РФ

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Под нормативные требования попадают 65,5% автодорог муниципального и местного значения.

В РФ составлен топ регионов по качеству дорожного полотна. Северная столица заняла в нем 13-ую строчку. Соответствующий рейтинг разместили аналитики "РИА Новости".

Как утверждают эксперты, доля межмуниципальных и местных дорог, которые прошли все нормативы, составляет 65,5%. Ленобласть при этом стала 26-ым регионом в списке - в 47-ом регионе качество дорог соблюдено в 55,8% случаев. 

Лидером топа оказалась российская столица с 97,5% качественных дорог. "Бронзу" присудили Ханты-Мансийскому автономному округу (87,1%), а на третьем месте расположился Краснодарский край (84,5%). Хуже всего асфальт выглядит в Республике Алтай (23,8%), Кировской области (22%) и Архангельской области (10,3%).

Ранее мы сообщили о том, что "ТЭК" проведет испытания в 5 районах Петербурга с 4 по 8 июля.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Теги: дороги рф, крти, рейтинг, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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