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"ТЭК" проведет испытания в 5 районах Петербурга с 4 по 8 июля
Сегодня, 10:36
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"ТЭК" проведет испытания в 5 районах Петербурга с 4 по 8 июля

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Температуру воды снизят до 40 градусов.

В пресс-службе "ТЭК СПб" предупредили, что на этой неделе испытания теплосетей пройдут в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском и Фрунзенском районах.

Температура воды в трубах на время испытаний будет снижена до 40 градусов. Узнать, когда горячую воду отключат именно в вашем доме, можно на сайте предприятия в разделе "График отключений".

Горожанам напоминают, что при вытекании воды на поверхность ни в коем случае нельзя приближаться к потенциально опасному участку, в том числе, если в зоне находится ваш автомобиль.

На выходных трубу прорвало около станции метро "Дунайская". Это зона ответственности "Теплосети".

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"

Теги: испытания, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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