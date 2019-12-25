"ТЭК" проведет испытания в 5 районах Петербурга с 4 по 8 июля

Температуру воды снизят до 40 градусов.

В пресс-службе "ТЭК СПб" предупредили, что на этой неделе испытания теплосетей пройдут в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском и Фрунзенском районах.

Температура воды в трубах на время испытаний будет снижена до 40 градусов. Узнать, когда горячую воду отключат именно в вашем доме, можно на сайте предприятия в разделе "График отключений".

Горожанам напоминают, что при вытекании воды на поверхность ни в коем случае нельзя приближаться к потенциально опасному участку, в том числе, если в зоне находится ваш автомобиль.

На выходных трубу прорвало около станции метро "Дунайская". Это зона ответственности "Теплосети".

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"