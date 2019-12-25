Около метро "Дунайская" прорвало трубу

Бухарестскую улицу от улицы Дундича до Дунайского проспекта перекрыли.

Сегодня утром, 2 июля, в Купчино произошла коммунальная авария. Территорию около станции метро "Дунайская" затопило. Причиной тому стал прорыв трубы. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Как рассказали в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", вытекание зафиксировали на улице Димитрова около дома 15/1. В большую лужу попали припаркованные автомобили.

Специалисты временно перекрыли Бухарестскую улицу от улицы Дундича до Дунайского проспекта. Подробности уточняются.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что 1 июля в районе проводились испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Температура воды в тепловых сетях не превышала 40 °C.

В зону работ во Фрунзенском районе входят тепловые сети, проходящие по улицам: Белградская, Белы Куна, Будапештская, Бухарестская, Димитрова, Карпатская, Малая Балканская, Малая Карпатская, Малая Каштановая аллея, Олеко Дундича, Пловдивская, Пражская, Софийская, Турку, Ярослава Гашека, Дунайский проспект и проспект Славы. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.tv: съезд с ЗСД у набережной Екатерингофки перекроют из-за ремонта.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"