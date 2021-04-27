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Съезд с ЗСД у набережной Екатерингофки перекроют из-за ремонта
Сегодня, 18:09
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Съезд с ЗСД у набережной Екатерингофки перекроют из-за ремонта

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В организации обратили внимание, что съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга и заезд на платную магистраль с набережной в южном направлении будут работать в штатном режиме.

В Василеостровском районе Петербурга съезд с ЗСД у набережной реки Екатерингофки перекроют на двое суток из-за ремонта. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в компании "Магистраль Северной столицы". 

Выезд с платной трассы при движении с севера по направлению к набережной Макарова закроют с 23:30 8 июля до 12:00 10 июля. Также с 03:00 9 июля до 12:00 10 июля закроют въезд на ЗСД со стороны набережной Макарова. 

Дорожные ограничения связаны с ремонтными работами. В организации обратили внимание, что съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга и заезд на платную магистраль с набережной в южном направлении будут работать в штатном режиме.

Ранее в начале июля петербургских автомобилистов ждут масштабные ограничения движения. Дорожники будут трудиться со 2 по 8 число.

Фото: Piter.tv
 

Теги: зсд, набережная катерингофки, съезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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