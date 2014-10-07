В начале июля петербургских автомобилистов ждут масштабные ограничения движения

Дорожники будут трудиться со 2 по 8 число.

За период с 2 по 8 июля в Петербурге будут проводиться работы на дорогах в 4-х районах. Об этом проинформировала пресс-служба городской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Мероприятия затронут Василеостровский район, где дорожники будут трудиться над созданием пешеходной галереи на Среднем проспекте от 24-25-й до 28-29-й линии В.О. Автомобилисты не смогут проехать по указанному участку с 2 июля по 15 октября.

С 7 июля по 15 сентября движение ограничат по Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца в Кировском районе из-за ремонта проезжей части.

Невский район станет менее доступным для водителей сразу на двух участках - на улице Дмитрия Устинова у Шлиссельбургского проспекта и на Шлиссельбургском проспекте от проспекта Обуховской Обороны до улицы Дмитрия Устинова в связи с реконструкций теплосетей со 2 по 20 июля.

Наконец, со 2 по 31 июля в связи с заменой асфальта перекрыт будет Богатырский проспект от Байконурской улицы до Коломяжского проспекта (Приморский район).

Ранее мы сообщили о том, что с 11 июля на участке трассы "Нарва" на полгода изменится схема движения

Фото: Piter.TV