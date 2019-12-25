С 11 июля на участке трассы "Нарва" на полгода изменится схема движения

Специалисты будут проводить реконструкцию 4 км проезжей части.

В период с 11 июля по 30 декабря на участке федеральной трассы А-180 "Нарва" изменят схему движения автомобилей в связи с дорожными работами. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о мероприятиях, затрагивающих участок с 36 по 40 км. Для автомобилистов построят временный объезд, максимальная разрешенная скорость на нем составит 70 км/ч.

Работы станут частью реконструкции дороги А-180 31 по 54 км - по итогам ремонта она будет расширена до четырехполосной. В прошлом году уже был сдан участок с 45 по 53 км.

Ранее мы сообщили о том, что съезд на развязке КАД с с проспектом Обуховской Обороны перекроют на месяц.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"