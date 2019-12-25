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С 11 июля на участке трассы "Нарва" на полгода изменится схема движения
Сегодня, 12:49
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С 11 июля на участке трассы "Нарва" на полгода изменится схема движения

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Специалисты будут проводить реконструкцию 4 км проезжей части.

В период с 11 июля по 30 декабря на участке федеральной трассы А-180 "Нарва" изменят схему движения автомобилей в связи с дорожными работами. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о мероприятиях, затрагивающих участок с 36 по 40 км. Для автомобилистов построят временный объезд, максимальная разрешенная скорость на нем составит 70 км/ч.

Работы станут частью реконструкции дороги А-180 31 по 54 км - по итогам ремонта она будет расширена до четырехполосной. В прошлом году уже был сдан участок с 45 по 53 км.

Ранее мы сообщили о том, что съезд на развязке КАД с с проспектом Обуховской Обороны перекроют на месяц.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожный работы, ленинградская область, трасса нарва, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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