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Съезд на развязке КАД с с проспектом Обуховской Обороны перекроют на месяц
Сегодня, 13:12
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Съезд на развязке КАД с с проспектом Обуховской Обороны перекроют на месяц

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Специалисты займутся заменой деформационных швов в период с 12 июля по 18 августа.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредила о новых ограничениях на КАД. С 12 июля по 18 августа будет ограничено движение по развязке с проспектом Обуховской Обороны. 

В течение месяца дорожники будут заниматься заменой деформационных швов. Для этого будет задействован двухполосный съезд с Рабфаковской улицы на внутреннее кольцо. Участок оборудую дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией.

Мероприятия будут проходить в 3 смены в круглосуточном режиме. 

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ сообщила об ограничениях движения в трех районах Петербурга с 27 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничения на кад, проспект обуховской обороны, санкт-петербуг, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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