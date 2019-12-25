Съезд на развязке КАД с с проспектом Обуховской Обороны перекроют на месяц

Специалисты займутся заменой деформационных швов в период с 12 июля по 18 августа.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредила о новых ограничениях на КАД. С 12 июля по 18 августа будет ограничено движение по развязке с проспектом Обуховской Обороны.



В течение месяца дорожники будут заниматься заменой деформационных швов. Для этого будет задействован двухполосный съезд с Рабфаковской улицы на внутреннее кольцо. Участок оборудую дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией.



Мероприятия будут проходить в 3 смены в круглосуточном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ сообщила об ограничениях движения в трех районах Петербурга с 27 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"