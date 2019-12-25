ГАТИ сообщила об ограничениях движения в трех районах Петербурга с 27 июня

На местах перекрытия дорог будут проводиться работы по размещению ограждения, восстановлению благоустройства и прокладке инженерных сетей.

За период с 27 по 28 июня в Северной столице ограничат движение по дорогам в трех районах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В частности, речь идет о Выборгском районе. Там с 28 июня по 15 октября будет запрещён проезд транспорта по Светлановскому проспекту вблизи проспекта Тореза. Специалисты будут устанавливать на этом участке временное ограждение.

Кроме того, с 27 июня по 15 июля на улице Коллонтай от проспекта Солидарности до улицы Лопатина в Невском районе будет проводиться восстановление благоустройства после прокладки газопровода. Движение на этот промежуток времени также будет ограничено.

Наконец, работы по прокладке инженерных сетей в Петродворцовом районе сделают недоступным движение в одном направлении по Лихардовской улице с 28 июня по 25 июля.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД перекроют полосу движения между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе.

Фото: Piter.TV