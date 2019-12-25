На КАД перекроют полосу движения между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе

На двух оставшихся полосах будут действовать ограничения скорости.

В период с субботы, 25 июня по четверг, 7 июля, на КАД будет перекрыта одна полоса движения между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Дорожники будут заняты подготовкой к строительству съезда и заезда на внешнее кольцо. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Таким образом, для проезда автомобилей оставят 2 полосы полосы, установив на них ограничение скорости до 50 км/ч.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, генподрядчиком проводимых работ выступит ООО "Северо-Западная энерго-ресурсная компания".

Ранее мы сообщили о том, что на КАД на месяц перекроют 2 полосы между Рябовским и Колтушским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"