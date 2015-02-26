На КАД на месяц перекроют 2 полосы между Рябовским и Колтушским шоссе

Дорожники будут трудиться на мосту над рекой Лубья с 11 июля по 11 августа.

В период с 11 июля по 11 августа в восточной части КАД Петербурга перекроют 2 полосы движения. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", речь идет об участке между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе.

Ограничение произойдет в связи с проведением работт на мосту над железной и автодорогами, а также рекой Лубья. Первые две полосы окажутся недоступны для водителей на месяц - на это же время ограничат скорость до 50 км/ч на третьей и четвертой полосах.

Работы на участке будут вестись круглосуточно в 3 смены.

Ранее мы сообщили о том, что проезд на дамбе Петербурга ограничат 22 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"