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Проезд на дамбе Петербурга ограничат 22 июня
Сегодня, 15:57
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Проезд на дамбе Петербурга ограничат 22 июня

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На внешней стороне нельзя будет проехать по нескольким полосам с 9:00 до 18:00.

В среду, 22 июня, на дамбе Петербурга будут действовать ограничения движения по нескольким полосам на внешнем кольце. Как сообщает пресс-служба КЗС, водители не смогут проехать по участку с 9:00 до 18:00. 

В это время на дамбе будут проводиться работы по замене датчиков для системы превышения габаритов. 

Представители КЗС призывают автовладельцев акцентировать внимание на сообщениях, которые будут появляться на информационных табло и соблюдать скоростной режим по ходу движения. 

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост 22 июня осветит "Свеча памяти".

Фото: gov.spb.ru

Теги: дороги, ограничение движения, петербургская дамба, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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