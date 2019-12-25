Проезд на дамбе Петербурга ограничат 22 июня

На внешней стороне нельзя будет проехать по нескольким полосам с 9:00 до 18:00.

В среду, 22 июня, на дамбе Петербурга будут действовать ограничения движения по нескольким полосам на внешнем кольце. Как сообщает пресс-служба КЗС, водители не смогут проехать по участку с 9:00 до 18:00.

В это время на дамбе будут проводиться работы по замене датчиков для системы превышения габаритов.

Представители КЗС призывают автовладельцев акцентировать внимание на сообщениях, которые будут появляться на информационных табло и соблюдать скоростной режим по ходу движения.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост 22 июня осветит "Свеча памяти".

Фото: gov.spb.ru