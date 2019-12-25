За 500 млн рублей сеть "Теремок" модернизирует производство в Петербурге

От городского фонда "Теремок" планирует получить порядка 200 млн рублей. Этот займ пойдет на покупку оборудования.

В Петербурге "Теремок" модернизирует производство при поддержке городского фонда развития промышленности. В проект вложат почти 500 млн рублей. Об этом 3 ноября пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Виталия Свидовского.

По словам Свидовского, компания заключила контракт на 25 лет на переоснащение здания (9 тыс. м.) под пищевое производство. Планируем инвестировать около 500 млн рублей. В следующем году его уже хотят запустить. От городского фонда "Теремок" планирует получить порядка 200 млн рублей. Этот займ пойдет на покупку оборудования.

Программа поддержки промышленных предприятий работает для тех, у кого объем выручки за последний завершенный год составил не менее 150 млн рублей.

У сети быстрого питания "Теремок" есть 322 торговые точки в Москве, Петербурге и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5 000 человек, принимают до 32 млн гостей. В Петербурге у компании есть 99 ресторанов, 41 уличный киоск, семь фудтраков и 36 кондитерских.

Ранее мы писали, что деньги из резервного фонда Петербурга пойдут на мобилизацию и восстановление Мариуполя. На данный момент проект, который подготовили в правительстве города, оценивается на антикоррупционной экспертизе.

Фото: Piter.tv

