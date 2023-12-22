Петербургский "Цех85" выходит на московский рынок

На прошлой неделе во вторник, 12 марта, первая точка заработала на Каширском проезде.

Сеть петербургских пекарен "Цех85" выходит на московский рынок. На прошлой неделе во вторник, 12 марта, первая точка заработала на Каширском проезде. Планируется открытие 500 пекарен, заявил сооснователь сети "Цех85" Алексей Феликсов изданию Setters Media.

Инвестиции в одну точку в Москве составили порядка 15 млн рублей. Кроме того, отмечается, что "Цех85" создал собственное производство в столице. На это ушло 150 млн рублей.

Сейчас основная задача – все это оптимизировать: усиливать инфраструктуру, налаживать логистику. С пятью точками это убыточная история. Когда будет хотя бы несколько десятков их, тогда начнем что-то зарабатывать. Алексей Феликсов, сооснователь сети пекарен "Цех85"

Еще одна флагманская пекарня заработает в Лефортово, ее площадь – 300 "квадратов".

Мы за нее долго бились, она нам дорого обходится: почти в три раза дороже, чем средняя питерская точка. Но здесь речь не только об аренде. В Москве мы обновили формат. У нас, например, стоят экраны заказа, дизайн более продуманный. Алексей Феликсов, сооснователь сети пекарен "Цех85"

Ранее на Piter.TV: "Хлебник" увеличит количество своих точек в Петербурге в 15 раз.

Фото: Telegram / ЦЕХ85