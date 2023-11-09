Сеть буше обновила мобильное приложение

Уже 24 года сеть пекарен «буше» каждый день изготавливает 9 тонн выпечки: 40 видов хлеба, десятки тортов, авторских порожных, 45 видов слоеных изделий, сыры и комбучу. Помимо розничной торговли, компания также занимается оптовыми поставками в магазины и сети отелей.

Традиционные европейские рецепты с натуральными био-заквасками и качественными ингредиентами позволили создать не только разветвленную сеть, но и целую философию бренда: буше – это место для общения, еды и вдохновения, сообщество людей, объединённых одними ценностями. С 1999 года компания не только смогла открыть более 70 точек присутствия в Петербурге и Москве, но собрала команду единомышленников, которые сняли 4 фильма, один сериал и провели 3 фестиваля.

5 лет назад у Буше появилось свое мобильное приложение с программой лояльности и собственной доставкой – это стало принципиальной позицией сети - курьеры хорошо знакомы с витриной буше, они знают, что, если в сумке торт — нужно быть аккуратнее. Однако с пиковой нагрузкой в 80 точках продаж сервис не всегда справлялся. Тогда перед компанией появилась задача – создать новое приложение Буше – по сути целую экосистему с доставкой, QR-кодами для скидки, а ещё — полезными статьями, интересными сторис и даже календарем с важнейшими городскими ивентами.

В этом году "Буше" полностью обновили приложение на 157 000 пользователей. В первые месяцы это позволило привлечь 27 000 новых клиентов и добиться 20 000 заказов через приложение. Сервис разрабатывали совместно с финтехом Сбера – что помимо интегрирования оплаты одним касанием через SberPay, позволило Буше получить доступ к банковским услугам в собственной IT-инфраструктуре Сбера. Приложение получилось настолько удобным и показательным, что все участники проекта решили создать отдельную коробочную версию, которую можно тиражировать другим пекарням и кофейням.