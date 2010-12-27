Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что "Теплосеть" восстановит могилу инженера Леонтия Гинтера. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Памятник инженеру Леонтию Гинтеру расположен на территории внутреннего кладбища Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Предполагается, что церемония пройдет в декабре 2019. Мероприятие приурочат к Дню энергетика.
Отметим, что в минувший понедельник, 25 ноября, с момента начала работы первого в России теплопровода общего пользования 95 лет.
Ранее мы сообщали о том, что проект строительства развязки в Кудрово будет готов к следующему году.
Фото:пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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