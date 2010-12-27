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"Теплосеть" восстановит могилу инженера Леонтия Гинтера
Сегодня, 11:29
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"Теплосеть" восстановит могилу инженера Леонтия Гинтера

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Памятник расположен на территории Внутреннего кладбища Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что "Теплосеть" восстановит могилу инженера Леонтия Гинтера. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Памятник инженеру Леонтию Гинтеру расположен на территории внутреннего кладбища Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Предполагается, что церемония пройдет в декабре  2019. Мероприятие приурочат к Дню энергетика.

Отметим, что в минувший понедельник, 25 ноября, с момента начала работы первого в России теплопровода общего пользования 95 лет.

Ранее мы сообщали о том, что проект строительства развязки в Кудрово будет готов к следующему году.

Фото:пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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