Памятник расположен на территории Внутреннего кладбища Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что "Теплосеть" восстановит могилу инженера Леонтия Гинтера. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Памятник инженеру Леонтию Гинтеру расположен на территории внутреннего кладбища Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Предполагается, что церемония пройдет в декабре 2019. Мероприятие приурочат к Дню энергетика.

Отметим, что в минувший понедельник, 25 ноября, с момента начала работы первого в России теплопровода общего пользования 95 лет.

Ранее мы сообщали о том, что проект строительства развязки в Кудрово будет готов к следующему году.

Фото:пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"