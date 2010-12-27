Проект строительства развязки в Кудрово будет готов к следующему году

По предварительным данным территорию под строительство утвердят весной 2020 года. Окончательный вариант объекта будет спроектирован во втором полугодии следующего года.

Стали известны сроки проектирования и порядок строительства новой развязки, которая свяжет Кудрово и Мурманское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В качестве заказчика выступит ГКУ "Ленавтодор". Проезжую часть создадут в створе Центральной улицы Кудрово, которая будет спрямлена до шоссе. Помимо этого, в составе развязки планируется съезд и путепровод недалеко от ТЦ "Мега". В последствии путепровод хотят реконструировать.

В сентябре этого года между дорожным комитетом и ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" (ИКЕА) было подписано соглашение, которое предусматривает получение дорожным фондом транша в размере 80 млн рублей. Все средства пойдут на реализацию проекта. Общий объем финансирования по объекту составит 700 млн рублей. Дорожный фонд будет получать их постепенно до 2025 года

Ранее Piter.TV сообщил, что Ленобласть начнет использовать метод озонирования для очистки питьевой воды.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти