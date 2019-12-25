"Теплосеть" в Ленобласти работает в усиленном режиме

АО "Теплосеть" в Ленинградской области начало работу в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По словам заместителя главного инженера по электротехнической части и автоматизации Альмира Шайбакова, главное задачей "теплосети" на период самоизоляции является бесперебойное обслуживание региональных территорий с наиболее высокой плотностью населения – Мурино и Кудрово.
Ежедневный контроль ведется за работой насосной станции смешения в Новом Девяткино, которая обеспечивает теплом и горячей водой 11 жилых домов и детсад. Кроме того, повышенное внимание уделяют временной тепломагистрали, пролегающей от дома №52 по проспекту Большевиков до эстакады.
Ранее мы рассказали о том, что лечебные подразделения ветеринарных станций Петербурга продолжают ежедневную работу.
Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Обсуждение ( 0 )