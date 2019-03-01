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Лечебные подразделения ветеринарных станций Петербурга продолжают ежедневную работу
Сегодня, 13:34
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himif

Лечебные подразделения ветеринарных станций Петербурга продолжают ежедневную работу

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Пациентов принимают и по записи, и в порядке живой очереди.

В Петербурге не прекращают работу лечебные подразделения ветеринарных станций, они работают каждый день с 10 утра до 7 вечера, сообщили в пресс-службе Смольного.

Также отмечается, что на станции на 2-й Жерновской улице пациентов принимают круглосуточно в обычном режиме, животных примут в лечебно-диагностическом отделе. Прием в подразделениях проходит по записи и в порядке живой очереди. Также во всех районах города ждут мохнатых пациентов и государственные ветеринарные клиники.

Нотариальные конторы в Петербурге тоже продолжают работу, только по предварительной записи.

Фото: pixabay

Теги: ветеринар, ветеринарная станция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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