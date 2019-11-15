Нотариальные конторы в Петербурге продолжают работу по предварительной записи

В нерабочие дни принимают посетителей дежурные конторы.

Нотариальные конторы Петербурга продолжают работу, несмотря на "карантинные" выходные, специалисты принимают петербуржцев по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Во всех районах города работает порядка 237 контор, в нерабочие дни открыты дежурные нотариальные организации. Кроме того, некоторые нотариусы выезжают на дом, например, к пожилым горожанам на самоизоляции. Занятий у нотариусов много даже в нерабочий период: петербуржцам нужны доверенности для получения пенсий и пособий, а также медикаментов. В городе выдано уже 175 таких документов. Также нотариусы зарегистрировали уже 422 договора отчуждения недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Петербурге во время самоизоляции продолжат работать транспортные компании и гостиницы.

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