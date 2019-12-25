Также будут работать предприятия, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге во время самоизоляции продолжат работать транспортные компании и гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Максима Соколова.

Отмечается, что в Северной столице в нерабочий апрель будут также работать организации, которые обслуживают транспортные средства. Также в штатном режиме будут функционировать занимающиеся ремонтом дорог.

Напоним, что период самоизоляции продлится до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в магазинах популярной продуктовой сети установят кассы самообслуживания.

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