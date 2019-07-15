В магазинах популярной продуктовой сети установят кассы самообслуживания

Новинки оснастят технологией Face ID и голосовыми сервисами для оплаты покупок.

В петербургских магазинах сети "Пятерочка" начали внедрение касс самообслуживания. Новинки появятся во всех регионах, где работают эти магазины, сообщили 8 апреля в пресс-службе X5 Retail Group.

За год в торговых залах сети установят около 12 тысяч самостоятельных касс. Таким образом компания планирует уменьшить число контактов покупателей с персоналом. На данный момент в Петербурге есть уже 25 магазинов, оснащенных "цифровыми кассирами".

Ритейлер отмечает, что самостоятельные кассы привлекают 40% покупательских потоков, поскольку на таких кассах пробивание стоимости продуктов идет гораздо быстрее, чем на кассах с сотрудниками магазина. Кроме того, новинки позволят оплачивать покупку по технологии Face ID и использовать голосовые сервисы для оплаты.

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