Сейчас мужчина находится в изоляторе.

Пойманный вор устроил погром в продуктовом магазине в Мурино. Об этом 31 октября Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным Piter.TV, мужчина хотел в своем рюкзаке вынести из магазина курицу и алкоголь. Однако в какой-то момент мотивы злоумышленника поняла продавщица, которая после начала снимать неизвестного. Мужчине не понравилось, что его снимают без разрешения – он с ножом набросился на женщину (она не пострадала). Затем он попросту выбил стеклянную дверь, пытаясь сбежать.

Однако полицейским удалось задержать неизвестного, сейчас он находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за грабеж.

Ранее мы писали, что таксист угрожал петербургской журналистке расправой и похитил ее смартфон.

Видео: Piter.TV