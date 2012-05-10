"Теплосеть" сократит сроки летнего отключения горячей воды в пяти районах Петербурга

В Центральном районе горячую воду будут отключать всего на 7 дней.

В "Теплосети Санкт-Петербурга" сократят срок отключения горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты собираются управиться за неделю в Центральном районе. Потребителей переведут на резервный источник. В Адмиралтейском, Невском, части Кировского и Московского районах сроки профилактических работ сократятся до 10 суток.

Количество жилых домов с отключением ГВС менее чем на 10 дней выросло более чем в 2 раза. Количество домов, в которых горячую воду отключат на срок от 10 до 14 дней, сократилось на 1,5 по сравнению с прошлым годом.

Всего теплоэнергетики "Теплосети" проверят на прочность более 2700 километров трубопроводов в период с мая по августа 2022 года.

Ранее стало известно, когда жителям Мурино и Кудрово отключат горячую воду.

Фото: Piter.tv