Стало известно, когда жителям Мурино и Кудрово отключат горячую воду

Профилактические работы в Мурино запланированы с 11 по 24 июля. С 30 мая по 8 июня горячей воды не будет в Кудрово.

С 30 мая по 8 июня горячей воды не будет в Кудрово. За горячее водоснабжение отвечает "Теплосеть Санкт-Петербурга". Она также занимается снабжением восточной части Мурино, написано на сайте предприятия.

Так, профилактические работы в Мурино запланированы с 11 по 24 июля. В сообщении добавили, что "планируемое время начала подачи горячей воды потребителям — 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС"

Ранее мы сообщали, что петербуржцы могут узнать, когда у них отключат горячую воду. В межотопительный период энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей — гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут во всех зонах работы предприятия.

Фото: Piter.tv