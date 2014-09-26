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Петербуржцы могут узнать, когда у них отключат горячую воду
Сегодня, 12:39
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Петербуржцы могут узнать, когда у них отключат горячую воду

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Ежегодно в межотопительный период проводятся испытания теплосетей.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" составила график профилактических работ на лето 2022 года. Петербуржцы могут узнать, когда у них отключат воду и на какой срок. 

В межотопительный период энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей — гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут во всех зонах работы предприятия.

Чтобы узнать дату отключения горячего водоснабжения в вашем доме, перейдите на сайт, укажите свою улицу и номер дома. 

Также стало известно, когда в Петербурге могут отключить отопление. 

Фото: Piter.tv

Теги: горячая вода, испытания теплосетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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