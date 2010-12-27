"Теплосеть" реконструирует тепломагистраль на проспекте Ветеранов

Ремонтные работы в Кировском районе намечены на 2020 год.

Петербургская "Теплосеть" готовится к полной реконструкции магистрали на проспекте Ветеранов, сообщила пресс-служба предприятия. На сегодняшний день специалисты провели временный трубопровод длиной 869 метров на участке между домом №93 по проспекту Ветеранов и улицей Генерала Симоняка.

Потребителей уже переключили на сеть-дублер. Проведенные работы позволят непрерывно снабжать петербуржцев из Кировского района горячей водой и теплом во время реконструкции основного участка в 2020 году.

Ранее на улице Савушкина практически завершилась проблемная реконструкция теплосети.

Фото: пресс-служба "Теплосети"