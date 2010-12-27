На улице Савушкина практически завершилась реконструкция теплосети

Проблемный подрядчик все-таки провел работы до конца.

На участке между улицами Беговой, Савушкина, Школьной и Яхтенной скоро завершатся земляные работы по реконструкции теплосети. Ведет их ООО "СПб-Автоматика" по заказу ГУП "ТЭК СПБ". Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что подрядчик неоднократно срывал сроки завершения работ, а сама реконструкция велась с грубыми нарушениями Правил благоустройства. Организацию даже привлекали к административной ответственности из-за того, что для пешеходов на участке не был организован безопасный проход, а рабочая зона была сильно загрязнена.

На данный момент реконструкция завершена, на территории наводится косметический порядок. Инспекция будет контролировать полное окончание всех работ до декабря.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме.

Фото: ГУП "ТЭК СПБ" / ВКонтакте