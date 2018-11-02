В праздничные дни "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме

В праздничные дни АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия
В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" организовали круглосуточное дежурство ответственных руководителей, аварийно-ремонтные бригады находятся в состоянии повышенной готовности.
При возникновении парения, петербуржцев просят не приближаться к этому места, а позвонить по телефону 004 или 112.
В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не разведут мосты.
Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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