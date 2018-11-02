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В праздничные дни "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме
Сегодня, 14:07
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nastya960

В праздничные дни "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме

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Организовано круглосуточное дежурство.

В праздничные дни АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия  

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" организовали круглосуточное дежурство ответственных руководителей, аварийно-ремонтные бригады находятся в состоянии повышенной готовности.

При возникновении парения, петербуржцев просят не приближаться к этому места, а позвонить по телефону 004 или 112.

В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не разведут мосты.

Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: ноябрьские праздники, теплосеть санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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