В праздничные дни "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме

Организовано круглосуточное дежурство.

В праздничные дни АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" организовали круглосуточное дежурство ответственных руководителей, аварийно-ремонтные бригады находятся в состоянии повышенной готовности.

При возникновении парения, петербуржцев просят не приближаться к этому места, а позвонить по телефону 004 или 112.

В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не разведут мосты.

Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"