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На улице Маршала Захарова началась реконструкция трубопроводов
Сегодня, 14:21
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На улице Маршала Захарова началась реконструкция трубопроводов

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С 2021 года на трубах устранили 44 нарушения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил на 2 года раньше начать реконструкцию трубопроводов на улице Маршала Захарова. Решение приняли с учетом показателей удельной повреждаемости распределительной сети, рассказали в Смольном. 

В рамках ремонтных работ обновят порядка 3,3 километров основного участка трубопровода, который проходит от Ленинского проспекта до улицы Десантников. С 2021 года на трубах устранили 44 нарушения, их заменят стальными в пенополиуретановой изоляции. 

Реконструкция завершится в 2028 году. Проект повысит надежность теплоснабжения 53 зданий, в их числе – 30 жилых домов, девять детских учреждений и одно лечебное. 

Ранее на Piter.TV: стартовал последний этап реконструкции водопровода на Пискаревском проспекте. 

Фото: пресс-служба "Теплосети" 

Теги: реконструкция теплосетей, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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