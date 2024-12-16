На улице Маршала Захарова началась реконструкция трубопроводов

С 2021 года на трубах устранили 44 нарушения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил на 2 года раньше начать реконструкцию трубопроводов на улице Маршала Захарова. Решение приняли с учетом показателей удельной повреждаемости распределительной сети, рассказали в Смольном.

В рамках ремонтных работ обновят порядка 3,3 километров основного участка трубопровода, который проходит от Ленинского проспекта до улицы Десантников. С 2021 года на трубах устранили 44 нарушения, их заменят стальными в пенополиуретановой изоляции.

Реконструкция завершится в 2028 году. Проект повысит надежность теплоснабжения 53 зданий, в их числе – 30 жилых домов, девять детских учреждений и одно лечебное.

Ранее на Piter.TV: стартовал последний этап реконструкции водопровода на Пискаревском проспекте.

Фото: пресс-служба "Теплосети"