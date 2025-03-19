Стартовал последний этап реконструкции водопровода на Пискаревском проспекте

Новая водопроводная сеть снизит потенциальную аварийность в Красногвардейском и Калининском районах.

Реконструкция водовода диаметром 900 миллиметров и протяженностью 1,9 километра продолжается на Пискаревском проспекте от Свердловской набережной до проспекта Маршала Тухачевского в Петербурге. Стартовал последний этап работ, рассказали в городском комитете по энергетике 19 марта.

Новая водопроводная сеть снизит потенциальную аварийность в Красногвардейском и Калининском районах. В ее зоне находятся свыше 100 объектов социальной инфраструктуры. Сейчас идет прокладка трубы диаметром 1 тыс. миллиметров, осталось проложить порядка 300 метров из запланированных 1,9 тыс. метров.

Для обеспечения надежного водоснабжения при реконструкции используются высококачественные материалы отечественного производства. Ушли в прошлое трубы из серого чугуна, их заменили трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Реконструкцию завершат в августе.

Ранее на Piter.TV: до конца года завершится реконструкция водопроводной магистрали на Богатырском.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга