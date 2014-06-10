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До конца года завершится реконструкция водопроводной магистрали на Богатырском

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Специалисты "Водоканала" проложили более 50% от запланированного объема.

В Петербурге до конца 2025 года завершится реконструкция водопроводной магистрали диаметром 1 тыс. миллиметров на Богатырском проспекте. Ее общая протяженность составляет 2,6 километра, сообщили в городском комитете по энергетике 14 марта. 

Специалисты "Водоканала" проложили более 50% от запланированного объема. В настоящее время работы идут одновременно на двух участках – на пересечении Богатырского проспекта и Байконурской улицы, а также на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов. Проект повысит надежность холодного водоснабжения для свыше 100 тыс. жителей Приморского района. 

Для реконструкции строители используют трубы из прочного чугуна с шаровидным графитом. Применяемый материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии и долговечность конструкции – около 100 лет.

Нарушенное благоустройство восстановят в агротехнический период 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершено обновление 3,5 тыс. метров трубопроводов в Приморском районе. 

Видео: пресс-служба "Водоканала"

Теги: богатырский проспект, водопроводная магистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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