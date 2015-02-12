Завершено обновление 3,5 тыс. метров трубопроводов в Приморском районе

В зоне реконструкции проживают порядка 13 тыс. потребителей.

Специалисты АО "ТЭК СПб" обновили около 3,5 тыс. метров трубопроводов в квартале Озеро Долгое в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 12 марта.

Также в рамках реконструкции были заменены обвязка двух тепловых камер и четыре сильфонных компенсатора, которые помогают снизить вибрационные нагрузки на трубопровод и компенсировать температурные деформации трубы при транспортировке теплоносителя. Во время работ использовали стальные сети в пенополиуретановой изоляции. Кроме того, новые тепловые сети оснащены системой оперативного дистанционного контроля.

Проект повысил надежность теплоснабжения 25 зданий, в том числе – 17 жилых домов, двух детских учреждений и двух школ. В зоне реконструкции проживают порядка 13 тыс. потребителей.

Ранее на Piter.TV: на улице Тамбасова началась реконструкция тепломагистрали.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"