На улице Тамбасова началась реконструкция тепломагистрали

Проект повысит надежность теплоснабжения 38 зданий.

В Красносельском районе Петербурга стартовала реконструкция тепломагистрали диаметром 500 миллиметров на улице Тамбасова. Устаревшие сети будут заменены современными стальными трубами, сообщили в городском комитете по энергетике.

Сейчас на объекте продолжается монтаж временной тепловой сети, ее конструкция позволила сохранить пешеходное движение. Участки прямого и обратного временного трубопровода уже прошли гидравлические испытания.

Отмечается, что проект повысит надежность теплоснабжения 38 зданий, в том числе – 16 жилых домов, трех детских учреждений и школы в границах улицы Тамбасова, проспекта Ветеранов, улицы Чекистов и Новобелицкой улицы. Работы завершат в октябре 2026 года.

Ранее началась реконструкция Симоновской тепломагистрали.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"