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На улице Тамбасова началась реконструкция тепломагистрали
Сегодня, 10:59
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На улице Тамбасова началась реконструкция тепломагистрали

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Проект повысит надежность теплоснабжения 38 зданий.

В Красносельском районе Петербурга стартовала реконструкция тепломагистрали диаметром 500 миллиметров на улице Тамбасова. Устаревшие сети будут заменены современными стальными трубами, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Сейчас на объекте продолжается монтаж временной тепловой сети, ее конструкция позволила сохранить пешеходное движение. Участки прямого и обратного временного трубопровода уже прошли гидравлические испытания. 

Отмечается, что проект повысит надежность теплоснабжения 38 зданий, в том числе – 16 жилых домов, трех детских учреждений и школы в границах улицы Тамбасова, проспекта Ветеранов, улицы Чекистов и Новобелицкой улицы. Работы завершат в октябре 2026 года. 

Ранее началась реконструкция Симоновской тепломагистрали. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: тепломагистраль, улица тамбасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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