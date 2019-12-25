В Выборгском районе Петербурга реконструируют более 2,5 тыс. метров теплосетей

В результате повысится надежность теплоснабжения 50 зданий.

В Петербурге специалисты АО "ТЭК СПб" начали реконструкцию более 2,5 тыс. метров тепловых сетей диаметром 50-600 миллиметров по улице Есенина от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Тепломагистраль заменят современными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции, оснащенными системой дистанционного контроля. Такая система позволяет предотвратить развитие дефектов на ранних стадиях.

Реконструкцию проведут в несколько этапов, включающих замену сетей на территории ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1". Горячей водой и теплом в период работ потребителей обеспечат по временной теплосети, уже смонтировано свыше 1,2 тыс. метров труб. В результате повысится надежность теплоснабжения 50 зданий, среди них – 29 жилых домов, две школы, три детских и шесть лечебных учреждений.

Работы завершат до конца следующего года.

Ранее на Piter.TV: специалисты продолжают реконструкцию головного участка тепломагистрали "Полюстровская".

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"